Первый гол Роналду за «Аль-Наср», Польша против участия России в Олимпиаде, новая неудача «Челси», Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина», Костомарову могут ампутировать пальцы и другие новости

1. Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» – с пенальти на 93-й минуте. Это позволило его команде не проиграть «Аль-Фатеху» (2:2).
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