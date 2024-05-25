16 любовных историй, после которых любой одинокий одиночка скажет: «Сдаюсь, есть такое чувство»

Чаще всего, мы видим яркие истории любви в фильмах и сериалах. Но жизнь — идеальный сценарист, и благодаря нашим сегодняшним героям, мы можем увидеть такие примеры выражения чувств, что киноделы обзавидуются.
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