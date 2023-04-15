FT: Китай отказал Блинкену в визите из‑за опасений по поводу инцидента с аэростатом

РИАМО - 15 апр. В Китае приняли решение отказать госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену в посещении страны из-за опасений, связанных с возможной публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, сообщает ТАСС.
РИАМО - 15 апр. В Китае приняли решение отказать госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену в посещении страны из-за опасений, связанных с возможной публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, сообщает ТАСС.
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