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FT: Китай отказал Блинкену в визите из‑за опасений по поводу инцидента с аэростатом

FT: Китай отказал Блинкену в визите из‑за опасений по поводу инцидента с аэростатом

РИАМО - 15 апр. В Китае приняли решение отказать госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену в посещении страны из-за опасений, связанных с возможной публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, сообщает ТАСС.

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