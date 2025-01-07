В Таврическом дворце Петербурга прошла Рождественская ёлка для детей участников СВО

Её инициатором стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко В Таврическом дворце Петербурга сегодня прошла Рождественская ёлка для детей участников СВО Её инициатором стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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