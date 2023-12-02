Расшифровка аудиосообщений в Telegram стала доступна всем пользователям (но с ограничениями)

Появилась новая версия мессенджера Telegram для операционных систем iOS и Android. В числе нововведений — рекомендации похожих каналов: присоединяясь к какому-либо каналу, пользователь увидит список похожих публичных каналов — они подбираются приложением автоматически.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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