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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Patria
    Ипаааать... яблоко?! Вы серьёзно? Всегда добавляли в фарш мелко натертый  кабачок или картофель, - будет и мягкость, ...Добавляю этот фру...
  • Вера Ванидовская
    Все так и готовят. Только без яблока. И я не буду класть яблоки. Совершенно неподходящий продукт. Для мяса. И булку я...Добавляю этот фру...
  • лина любимцева
    Все перечисленное в фарш вкладывала, кроме яблока... Нужно попробовать...Добавляю этот фру...

Россиянам назвали альтернативу выбрасыванию новогодней ели

Россиянам назвали альтернативу выбрасыванию новогодней ели

Новогоднюю живую ель можно пересадить в открытый грунт или пустить на дрова, рассказал NEWS.ru строительный эксперт гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Особенно эта альтернатива с дровами актуальна для жителей многоэтажек.
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20 час.
Сергей Рубцовск
А это чем не вариант: -&quot;Если дерево не совсем засохло, можно пересадить его на открытый участок земли», — добавил Васильев&quot; --- для Сибири актуально - нанял технику, выдолбил лунку и воткнул в мерзлую землю. А г-н Васильев дает какую либо гарантию по своим рекомендациям? Похоже на юморные советы с бодуна.
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18 час.

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