Новогоднюю живую ель можно пересадить в открытый грунт или пустить на дрова, рассказал NEWS.ru строительный эксперт гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.
Россиянам назвали альтернативу выбрасыванию новогодней ели
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Особенно эта альтернатива с дровами актуальна для жителей многоэтажек.
Ответить
20 час.
Сергей Рубцовск
А это чем не вариант: -"Если дерево не совсем засохло, можно пересадить его на открытый участок земли», — добавил Васильев" --- для Сибири актуально - нанял технику, выдолбил лунку и воткнул в мерзлую землю. А г-н Васильев дает какую либо гарантию по своим рекомендациям? Похоже на юморные советы с бодуна.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии