Россиянам назвали альтернативу выбрасыванию новогодней ели

Сергей Рубцовск

А это чем не вариант: -"Если дерево не совсем засохло, можно пересадить его на открытый участок земли», — добавил Васильев" --- для Сибири актуально - нанял технику, выдолбил лунку и воткнул в мерзлую землю. А г-н Васильев дает какую либо гарантию по своим рекомендациям? Похоже на юморные советы с бодуна.