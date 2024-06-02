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Ислам Махачев прокомментировал победу над Дастином Порье на турнире UFC 302

Ислам Махачев прокомментировал победу над Дастином Порье на турнире UFC 302

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского турнира (UFC 302) заявил, что его соперник является легендой смешанных единоборств.

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