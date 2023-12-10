"И все ахнули". Почему в Барнауле растет популярность специалистов по украшению елок

Услуги новогоднего декора в Барнауле с каждым годом становятся все популярнее. Рассказываем, сколько это стоит Все чаще жители Барнаула обращаются к профессиональным дизайнерам, чтобы украсить к Новому году елку и в доме с помощью декора создать неповторимую атмосферу волшебства и сказки.
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