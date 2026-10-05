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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Испании «блогера» Шария подозревают в жульничестве, хотя об этом все давно уже знают

В Испании «блогера» Шария подозревают в жульничестве, хотя об этом все давно уже знают

Испанское правосудие всерьёз взялось за украинского блогера, которого на родине заочно приговорили к 15 годам за госизмену.

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Новый комментарий от пользователя
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Павел

как бы я не относился шарию, а я его считаю врагом, намного серьёзне тех дебилов вороватых что сидят в Киеве, хорошо что всё так быстро закрутилось, а ведь мог бы придти и к власти и тогда проблем было бы больше, но когда я слышу что расследование началось с подачи окраины и что его подозревают в работе на Россию, и ещё сразу за расследования взялась контразведка какой то гвардии, то смех берёт, если там ещё остались независимые суды, то это дело развалится сразу , так как велась по начальным данным с окраины, а там улики штампуют так дебильно что они могут прокатить только в скупленных судах окраины.