В Испании «блогера» Шария подозревают в жульничестве, хотя об этом все давно уже знают

Испанское правосудие всерьёз взялось за украинского блогера, которого на родине заочно приговорили к 15 годам за госизмену.
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чем плевать слюной против шария, оплюйте тех, кто сидит в России и продается хохлам, а также непотопляемое из артистов.
Шарик всегда был многостаночником, такова уж хохляцкая натура.
как бы я не относился шарию, а я его считаю врагом, намного серьёзне тех дебилов вороватых что сидят в Киеве, хорошо что всё так быстро закрутилось, а ведь мог бы придти и к власти и тогда проблем было бы больше, но когда я слышу что расследование началось с подачи окраины и что его подозревают в работе на Россию, и ещё сразу за расследования взялась контразведка какой то гвардии, то смех берёт, если там ещё остались независимые суды, то это дело развалится сразу , так как велась по начальным данным с окраины, а там улики штампуют так дебильно что они могут прокатить только в скупленных судах окраины.
ЕСЛИ человек рассказывает ПРАВДУ и не поддерживает жЫдо-бандэровский режим на Украине - значит он "жулик"?