❗️ «Обещают манну небесную, лишь бы уйти со встречи»: Аксёнов потребовал назвать чиновника, обещавшего мост в коллективных садах в Симферополе Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания потребовал от главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева назвать фамилию должностного лица, которое давало жителям обещания по обустройству прохода через овраг в районе коллективных садов.