ВЦИОМ: 55% россиян считают Путина политиком года

Более 50% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, назвали политиком уходящего года главу государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.
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