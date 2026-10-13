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В Караганде более 25 тысяч человек с инвалидностью получают социальную поддержку

В Караганде более 25 тысяч человек с инвалидностью получают социальную поддержку

В Караганде проживают 25 412 человек с инвалидностью, в том числе 2940 детей. В городе предоставляют технические средства реабилитации, услуги индивидуальных помощников и инватакси, а также развивают проекты по социальной адаптации, передает inKaragandy.

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