Противодействие в Конгрессе: законопроект против РФ вызывает споры из‑за расширения полномочий Трампа

В Конгрессе США усиливается противодействие законопроекту, направленному против России: представители Демократической партии выражают серьёзные опасения из‑за возможного резкого расширения полномочий президента Дональда Трампа — в частности, в сфере введения импортных пошлин.
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