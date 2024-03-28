Депутат ГД Бессараб: госнаграда за детский героизм – это шикарная идея

В России много хорошо воспитанных детей, готовых при необходимости проявить отвагу и помочь людям. Эти "маленькие герои", которые ставят на первое место поддержку окружающих, заслуживают получения государственных наград, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.