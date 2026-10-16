Экс-игрок ЦСКА и сборной России в новом тревел-шоу БЕТСИТИ «Царь на выезде» рассказал, что перед матчем «Галатасарай» — «Барселона» пообщался с футболистом турецкой команды Алексеем Батраковым у кромки поля.
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