Упадок США, АТЭС и геоэкономика по-китайски

Прошедший на прошлой неделе в Перу 35-й саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, которое состоит из 21 страны регионов Северной и Южной Америк и Юго-Восточной Азии, показал, что баланс сил там быстро меняется.