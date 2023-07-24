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Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли второй раз за день

Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли второй раз за день

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто второй раз за сутки в понедельник, 23 июля.

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