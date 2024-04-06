Artclear представила новую технологию подтверждения подлинности произведений искусства

Лондонская компания Artclear, новая блокчейн-компания, занимающаяся записью несмываемых цифровых сертификатов подлинности физических произведений искусства, продемонстрировала свою новую технологию, сообщает ARTnews.
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