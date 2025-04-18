Как узнать результаты МЦКО 2025 онлайн: пошаговая инструкция и что важно знать Ирина ВальковаС начала 2025 года Московский центр качества образования (МЦКО) активно проводит диагностические работы для школьников столицы в формате ОГЭ и ЕГЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии