Jaecoo j8 – что хотят производить в России?

Недавно проскользнула информация: бывший завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», на нынешней момент переименованный в «АГР», собирается выпускать методом крупноузловой сборки китайские автомобили марки Jaecoo.
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