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ФедералПресс

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В Раде заявили, что США оставят Украину без денег и оружия

В Раде заявили, что США оставят Украину без денег и оружия

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский предупредил, что если США примут решение выйти из процесса переговоров по украинскому урегулированию, Киев останется без финансовой и военной помощи.

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