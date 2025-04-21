В Раде заявили, что США оставят Украину без денег и оружия

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский предупредил, что если США примут решение выйти из процесса переговоров по украинскому урегулированию, Киев останется без финансовой и военной помощи.
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