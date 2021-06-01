Медведев назвал главное отличие КПСС от "Единой России"

Экономика сегодняПолитикаМедведев назвал главное отличие КПСС от "Единой России"КПСС в годы существования СССР была единственной политической партией и составляла основу системы государства.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ПарасочкоОн забыл о главном .Что в РСФСР не было Комп .партии.А во всех союзных республиках были И самая многочисленная была Комп. партия Украины Поэтому и обрушились все беды на Россию во времена СССРАлександрЗря он затронул эту тему. Какая конкуренция? Не смешите мои тапочки. КПСС последних 10 лет существования СССР не идёт ни в какое сравнения с КПСС более раннего периода. Сначала череда похорон, а потом пришёл Горби и захотел сделать партию служанкой собственных амбиций. Вот такого предательства КПСС и не выдержала - члены партии привыкли к тому, что партией руководят сильные и отчасти порядочные люди, верные слуги государства. А тут... Не силы не порядочности. Пузырь. Медведев напоминает Горби - та же надутость, ни чем не подкреплённая. Единственно что он сделал, это не дал остыть кресло для ВВП. Ну и продлил срок каденции. Но амбиции так и прут.willi fischerглавное отличие,что ты медведев кроме вреда России не приносишь.второе ,что ты порядочный дурак которого притащил тебя в кремль тоже питерскийКомментировать
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