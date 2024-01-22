Иркутская область заняла 55 место по уровню преступности в стране

Иркутская область занимает 55-е место в рейтинге уровня преступности среди регионов России. По информации РИА Новости, в 2023 году в Иркутской области зарегистрировали 158,6 преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 1,8 %.
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