Сегодня будем готовить самый девчачий торт «Розовый бархат» розовый снаружи, и розовый внутри. Это самый розовый торт – мягкий, пористый, супер влажный, с несравнимой бархатной текстурой и тонким ванильным ароматом, а в дополнение клубничная начинка, чтобы окончательно свести с ума! И я предчувствую уже ваш вопрос – а чем же отличается торт от всеми любимого красного бархата? Тут дело не только в цвете красителя! Секрет розового бархата в методе обратного взбивания, я полностью сменила ход приготовления, чтобы получить наиболее рыхлую бархатную текстуру коржей.