Неспешный разговор

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Самый девчачий торт "Розовый бархат"

Самый девчачий торт "Розовый бархат"

Сегодня будем готовить самый девчачий торт «Розовый бархат» розовый снаружи, и розовый внутри. Это самый розовый торт – мягкий, пористый, супер влажный, с несравнимой бархатной текстурой и тонким ванильным ароматом, а в дополнение клубничная начинка, чтобы окончательно свести с ума!   И я предчувствую уже ваш вопрос – а чем же отличается торт от всеми любимого красного бархата? Тут дело не только в цвете красителя! Секрет розового бархата в методе обратного взбивания, я полностью сменила ход приготовления, чтобы получить наиболее рыхлую бархатную текстуру коржей.

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