РИА Новости: спецслужбы в Северодонецке раскрыли схемы отъема имущества УПЦ

Сотрудники спецслужб обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики документы, раскрывающие мошеннические схемы отбора имущества и зданий у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подтверждают финансирование ПЦУ из США.
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