Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: время действовать уверенно и с огоньком Юлия ПономареваНеделя обещает быть насыщенной: энергия весны в самом разгаре, а май щедро открывает возможности для перемен — от личной жизни до карьерных побед.
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