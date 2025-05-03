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Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: время действовать уверенно и с огоньком

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: время действовать уверенно и с огоньком

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: время действовать уверенно и с огоньком Юлия ПономареваНеделя обещает быть насыщенной: энергия весны в самом разгаре, а май щедро открывает возможности для перемен — от личной жизни до карьерных побед.

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