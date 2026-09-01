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proavto21

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ПД-14: почему российскому авиадвигателю пока приходится догонять Запад

ПД-14: почему российскому авиадвигателю пока приходится догонять Запад

Когда речь заходит о современном гражданском авиастроении, большинство людей представляют себе красивые лайнеры, взлетающие в небо.

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