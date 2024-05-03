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«Амкал» сыграет с B1Box, Pena – с «Родиной Медиа». Расписание 7-го тура Media Basket

4 мая, суббота Team Team – Flava, начало в 17:00 Sayonara Boys – B1Box, начало в 17:40 «Амкал» – UNDERGROUND BIZNE$, начало в 18:30 Team Team – Pena Team, начало в 19:10 «Родина Медиа» – Sayonara Boys, начало в 20:25 «Амкал» – B1Box, начало в 21:05 Pena Team – «Родина Медиа», начало в 21:45 Примечание: время начала матчей – московское.

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