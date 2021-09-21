О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаО тихой кончине «дедушки»: вместо некрологаИ ведь никто не заметил! Sic transit gloria mundi…Нет, уже давно было ясно, что лучшие времена позади.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаВранье. Партия ЛДПР как никогда смогла достойно учавствовать в этой гонке. И респект Жириновскому-он вел себя как ГОСУДАРСТВЕННИК, КАК ПАТРИОТ И МУДРЕЦ. Он ставил во главу целостность России и ее интересы. Не уподобился шавкам от КПЗЮ рвать и бешено лаять. Уважуха Владимиру Жириновскому. Его партия достойна дальше представлять интересы . Думаю, он поделил голоса с новой партиейКомментировать
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