«Боруссия» М разгромила «Вольфсбург»

«Боруссия» на домашней арене разгромила «Вольфсбург», отправив в ворота «Волков» четыре гола. В Менхенгладбахе завершился матч 11-го тура первенства Бундеслиги, в котором «Боруссия» принимала «Вольфсбург».
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