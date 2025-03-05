«Превращаю» пачку масла в супер-заготовку: рассказываю, куда потом её добавляю

Если вы ещё не пробовали так готовить, то, честное слово, вы ооочень много теряете. Не знаю, кому первому пришла в голову эта идея, но одно могу сказать точно: это ге-ни-аль-но! Книга жалоб и предложений открыта в комментариях, но, как сказала на днях одна моя прекрасная подписчица: «Да вы попробуйте сначала, а потом критикуйте!» Здесь могла бы быть ваша реклама ☝️ Привет, друзья! Вы на канале «Просто с Марией», и сегодня на повестке дня рецепт вкусной заготовки на основе сливочного масла.