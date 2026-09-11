За 2300 лет до Цезаря: в Египте нашли «дверь» между мирами живых и мёртвых

В некрополе Саккара в Египте археологи обнаружили гробницу высокопоставленного чиновника Древнего царства, которой около 4300–4400 лет.
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