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Медиакратия

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За 2300 лет до Цезаря: в Египте нашли «дверь» между мирами живых и мёртвых

За 2300 лет до Цезаря: в Египте нашли «дверь» между мирами живых и мёртвых

В некрополе Саккара в Египте археологи обнаружили гробницу высокопоставленного чиновника Древнего царства, которой около 4300–4400 лет.

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