Театр абсурда

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"То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал"

"То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал"

Надо было слушать Путина ещё в 2007 году Вопрос из-за бугра: Почему российская крылатая ракета имеет в два раза большую дальность, чем американская? Данный вопрос был задан на англоязычном сайте знаний Quora (ссылка на вопрос и другие ответы).

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