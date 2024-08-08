И опять психическая атака ВСУ

Вторжение украинской армии в Курскую область опять имеет все черты войсковой наступательной операции, главная цель которой не достижение какого-либо тактического или оперативного, не говоря уже о стратегическом, успеха.
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