В России может подорожать чай

Чай в России может подорожать на 10–15% уже во второй половине 2025 года. Эксперты связывают это с зависимостью страны от импорта — 97% чая завозится из-за рубежа, а собственное производство в Краснодарском крае покрывает лишь 2–3% спроса.
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