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Царьград

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Абхазия: туристический сезон в сентябре и октябре привлекателен

Абхазия: туристический сезон в сентябре и октябре привлекателен

Сентябрь в Абхазии привлекает теплым морем и меньшим числом туристов, тогда как октябрь подходит для любителей горных пейзажей и спокойных прогулок.

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