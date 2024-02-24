Шойгу анонсировал поставки дронов с искусственным интеллектом в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте группировки «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО) анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
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