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Вместо 150 фанатов пришли тысячи: концерт Madk1d едва не привел к уличной давке

Вместо 150 фанатов пришли тысячи: концерт Madk1d едва не привел к уличной давке

"112" В ночь на 20 сентября столичным полицейским пришлось отменить концерт рэпера Madk1d. Сам артист даже не успел выйти на сцену, зато его поклонники уже успели поставить на уши всю Покровку.

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