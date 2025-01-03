Якутия расширяет обучающие программы на Арктику для 100 новых работников

Проект по обучению жителей Якутии рабочим профессиям выйдет на Арктические территории. Центр опережающей подготовки под руководством Владислава Хабарова планирует продолжить успешные обучающие программы для местных жителей в 2025 году.
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