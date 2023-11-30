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Захарова назвала «опасной глупостью» запрет ей на пролёт над Болгарией

Захарова назвала «опасной глупостью» запрет ей на пролёт над Болгарией

Может быть создан «опасный мировой прецедент».фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova--> Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает «опасной глупостью» решение Болгарии отказать самолёту главы ведомства Сергея Лаврова в пролёте в воздушном пространстве страны, если она будет находиться на борту.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Что Болгария, что Эстония не знают как и прыгать перед США, показывая какие они &quot;крутые&quot;. А США спокойно себе закупает топливо для АЭС у России и смотрит на этих болванчиков с усмешкой!
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