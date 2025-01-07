Тёмная история глухой деревушки, где жены уничтожали мужей: «Создатели ангелов» из Надьрева

С нами не соскучишься!

В двух часах езды от Будапешта, на реке Тиса, в глуши, есть тихая деревушка под названием Надьрев. Умиротворяющие пейзажи, деревянные строения, патриархальные традиции — всё выглядит максимально аутентично.