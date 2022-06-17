Педагог-организатор.

10 июня 2022 года в рамках акции ´Каникулы без дыма и огня´, воспитанники оздоровительного лагеря ´Креатив´ (клуб ´Спутник´ ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.
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