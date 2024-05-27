Электронное предварительное голосование «Единой России» завершено

Участие в нём приняли около трёх миллионов человек. «Единая Россия» остаётся единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы открытым и честным способом, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, подводя первые итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) в федеральном ситуационном центре партии.