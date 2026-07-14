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ТОЛК

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Асфальт, перила и опоры: как год эксплуатации изменил Ташкентский мост в Барнауле

Асфальт, перила и опоры: как год эксплуатации изменил Ташкентский мост в Барнауле

В прошлом году в Барнауле на месте старого моста в проезде Ташкентском был построен новый. Редакция "Толка" решила узнать, как этот объект справился с испытаниями холодом и жарой, и почти спустя год после запуска сооружения в эксплуатацию посетила его.

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