Асфальт, перила и опоры: как год эксплуатации изменил Ташкентский мост в Барнауле

В прошлом году в Барнауле на месте старого моста в проезде Ташкентском был построен новый. Редакция "Толка" решила узнать, как этот объект справился с испытаниями холодом и жарой, и почти спустя год после запуска сооружения в эксплуатацию посетила его.
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