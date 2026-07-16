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Крепкий сон кота довёл хозяйку до слёз

Крепкий сон кота довёл хозяйку до слёз

Домашний кот настолько крепко уснул, что его хозяйка решила, будто питомец умер. Девушка попыталась разбудить любимца, но он долго не подавал никаких признаков активности, из-за чего она сильно испугалась.

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