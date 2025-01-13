На Смоленщине отремонтируют дорогу «Брянск-Смоленск»

Реконструкцию ждет участок дороги в Руднянском районе. В 2025 году запланировано благоустройство автомобильной дороги «Брянск-Смоленск (до границы Республики Беларусь, через Рудню, на Витебск) - Упокой» - Сумароково.
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