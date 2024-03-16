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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свищев о допуске к Олимпиаде: «МОК будет внимательно проверять наших спортсменов, их соцсети. Многие уже заявили, что в таких дискредитирующих условиях выступать не будут»

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует допустить к Играм российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

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