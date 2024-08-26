В Госдуме призвали взять Telegram под защиту

Политика как она есть

Мессенджер Telegram нужно взять под защиту из-за его высокой значимости для россиян. С соответствующим призывом в интервью изданию «Коммерсант» выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.