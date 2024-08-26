В Госдуме призвали взять Telegram под защиту

Мессенджер Telegram нужно взять под защиту из-за его высокой значимости для россиян. С соответствующим призывом в интервью изданию «Коммерсант» выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии