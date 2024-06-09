Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Коржов
    Дебилы бля , больные на всю башню укропитеки , готовы себе яйца отрезать лишбы москалям хоть как-то на гадить...Строчки из украин...
  • HotRS
    Вот когда будут стоять знаки, что стоянка запрещена, тогда наезд будет обоснован. Причем знаки не аэропортом установл..."Ты кто такой? Фа...
  • Александр яросв
    Не решили продать, а уже давно продали.Грузин сломал чел...

Грузин сломал челюсть полицейскому и был отпущен. Полицейский был без формы, а значит - не считается

Грузин сломал челюсть полицейскому и был отпущен. Полицейский был без формы, а значит - не считается

Нормально придумано?  Прелестно,   прелестно.Есть простая идея для всех, кто не хочет жить по законам современной России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
З****** звери, отстреливать пора
Ответить
36 мин.
Александр яросв
Кого выбрали , то и имеем.
Ответить
32 мин.
Александр яросв
Не решили продать, а уже давно продали.
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх