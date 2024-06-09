Грузин сломал челюсть полицейскому и был отпущен. Полицейский был без формы, а значит - не считается

Нормально придумано? Прелестно, прелестно.Есть простая идея для всех, кто не хочет жить по законам современной России.
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