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Двух наркозакладчиков задержали в спальных районах Алматы

Двух наркозакладчиков задержали в спальных районах Алматы

Наркозакладчиков задержали в двух районах южной столицы. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что первым задержанным оказался 27-летний мужчина, у него изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета в ходе личного осмотра.

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