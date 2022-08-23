Двух наркозакладчиков задержали в спальных районах Алматы

Наркозакладчиков задержали в двух районах южной столицы. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что первым задержанным оказался 27-летний мужчина, у него изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета в ходе личного осмотра.